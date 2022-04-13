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Елена Ксенофонтова рассказала, как ее душил муж

Елена Ксенофонтова рассказала, как ее душил муж
Актриса Елена Ксенофонтова поделилась подробностями личной жизни.   В 2016 году артистка со скандалом рассталась с Александром Рыжих. С того времени бывшие супруги публично выясняют отношения и поливают друг друга грязью. К слову, суды между ними идут по сей день. После разрыва с супругом Елена Ксенофонтова рассказала, какой на самом деле была их семейная жизнь. Оказалось, Александр Рыжих регулярно избивал актрису и издевался над ее сыном от первого брака. Однажды адвокат настолько разгневался, что схватил жену и нанес ей серьезные увечья. «Он пытался меня задушить! Суды с ним продолжаются до сих пор, уже шесть лет. Я никого не била, лишь защищалась. Бывший выкручивал руки моему сыну, уничтожал его морально и психологически. Мог разбудить его в три часа ночи и начать: «А помнишь, ты это…» Я быстро поняла, что нельзя оставлять их дома одних. Потом Александр сказал: «Забирай своего щенка и проваливай! Дочь я тебе не отдам, а все, что тут, в квартире, есть — будет моим!» — вспомнила 49-летняя звезда «Кухни» в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Елена Ксенофонтова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Рыжих пытался отсудить у Ксенофонтовой общую дочь, но у него ничего не вышло. Девочка живет с мамой, с отцом же периодически видится. «Я с ним не общаюсь, а Софья, конечно, на связи», — уточнила Елена. После болезненного расставания с юристом актриса не может вновь доверится мужчине и вступить в отношения. У Елены есть ухажер, который на многое ради нее готов, но звезда пока не готова подпустить его слишком близко. «Бывшего я давно не видела. А в последнюю встречу он плохо выглядел, я подумала, неужели болен? Мне его даже жалко стало… Сейчас есть человек, который хочет быть со мной, а я еще не отдохнула. Может, у меня планка завышена… Женщина хочет любви, страсти, а женщина-актриса — вдвойне. Хочется положить голову на мужское плечо и сказать: «Можно я сегодня ничего не буду делать?». А что еще надо?» — заключила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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