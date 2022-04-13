Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с Россией по лунным программам

17:30 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: ТАСС

Европейское космическое агентство (ЕКА) решило прекратить сотрудничество с Россией по российским миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» из-за событий на Украине. Об этом со ссылкой на заявление агентства передает ТАСС.

«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной», — говорится в документе. Дальнейшее сотрудничество невозможно из-за спецоперации на Украине и введенных против России санкций, отметили в агентстве.

12 апреля, в День космонавтики Президент России Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу по проекту «Луна-25». По словам главы государства, несмотря на трудности и попытки помешать идти вперед, предпринимаемые извне, Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все планы в космической сфере.

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