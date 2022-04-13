Гадание в разные фазы Луны: когда вы можете гадать на судьбу

Вадим Карасев

Гадания — это довольно интересная тема, поскольку ответы на вопросы получить действительно можно. Важно лишь правильно подобрать время для гаданий, так как их точность сильно зависит от лунных фаз.

Луна очень сильно влияет на состояние и здоровье людей. Также ночное светило влияет и на энергетические потоки, на потусторонние силы. Это влияние изменяется вместе с переменой фаз.

Убывающая Луна

Дни убывания лунного диска не самым лучшим образом подходят для гаданий. Дело в том, что сила ночного светила падает, поэтому ответы на вопросы могут быть не такими точными, какими бы нам хотелось. С другой стороны, убывание Луны имеет и свои плюсы. В это время влияние темных сил на нашу жизнь минимально. Вероятность того, что во время гадания вы навлечете на себя беду, равна нулю. Если вы собираетесь гадать на убывающей Луне, то лучше делать это в ее самом начале, пока она еще не потеряла много энергии. Также очень хорошо будет, если она окажется в таких Знака Зодиака как: Близнецы, Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец.

Новолуние

После убывания Луны идет самая короткая фаза лунного месяца — Новолуние. В период новой Луны гадать можно на всё, что вам угодно. Навлечь на себя беду будет невозможно, а точность гадания будет очень высока, поскольку в этот период ночное светило готовится к росту, запасая силы.

Растущая Луна

В начале роста луны можно гадать, но по мере увеличения энергии ночного светила лучше откладывать это на другое время. Чем активнее и сильнее становится Луна, тем выше вероятность того, что гадание будет неточным. Интуиция в такие периоды тоже слаба, поэтому правильно трактовать гадания тоже не получится.

В первой половине фазы роста лучше всего гадать в те дни, когда Луна находится в Знаках Воды или Земли: Тельце, деве, козероге, Раке, Скорпионе, Рыбах.

Полнолуние

Во время полной Луны не стоит гадать вовсе, поскольку это время является расцветом темных сил. Нельзя гадать с зеркалами, поскольку через них в наш мир могут прийти злые сущности и недобрые духи, привидения. Если очень хочется получить ответ на вопрос именно в период полной Луны, лучше гадать по обычным картам, избегая любых гаданий по зеркалам, картам Таро. Также нельзя использовать волосы, кровь, а также гадать где-то за пределами своего дома — особенно на кладбище.