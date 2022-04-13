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Григорий Лепс высказал свое мнение о сложившейся ситуации

Григорий Лепс высказал свое мнение о сложившейся ситуации
Певец Григорий Лепс обозначил свою позицию о войне. Как отметил артист, правда заключается в том, что россияне должны быть всегда едины. Все русское должно в этом мире сохраниться. «Государство российское делает свои шаги, мы должны объединить свои силы, в том числе мои коллеги. Когда мы будем все вместе, нас невозможно будет победить», сказал Григорий Лепс.
Григорий Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ»   Певец заметил, что каждый должен заниматься своим делом. Его призвание — музыка. При этом он пошутил, что слышал мнения о его способностях петь. У него это неплохо получается, сообщает 5-tv.ru. Напомним, что Григорий Лепс — заслуженный артист России. Он один из самых любимых исполнителей на сцене для многих россиян.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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