Хинштейн ответил на «страшилки» о законопроекте об усилении защиты персональных данных

13:22 Автор: Руслан Грудцинов

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале ответил на опасения риелторов о том, что принятие законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян приведет к росту мошенничества при продаже недвижимости. Подобные заявления он назвал «страшилками».

В начале апреля в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий компании уведомлять Роскомнадзор об утечках персональных данных граждан. Также ведомство получит право контролировать обработку персональных данных россиян зарубежными компаниями. Согласно документу, запрашивать сведения из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) можно будет только с разрешения собственника имущества.

«Вижу дискуссию, разгоревшуюся вокруг внесенного нами законопроекта, усиливающего защиту персональных данных россиян, в т.ч. при выдачи данных из Единого госреестра недвижимости. Риэлтеры пугают ростом мошенничеств при продаже недвижимости, т.к. покупатели, дескать, не смогут получить выписку из ЕГРН и удостовериться в добропорядочности второй стороны», — написал депутат. Он считает, что этого не произойдет. «Подобные «страшилки» — беспочвенны. Законопроект предусматривает, что выписка из ЕГРН предоставляется с согласия правообладателя. Трудно представить ситуацию, когда владелец недвижимости — отказывается выдавать выписку продавцу», — отметил Хинштейн.

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По словам депутата, данные из ЕГРН смогут запрашивать нотариусы по обращению заинтересованных лиц при наличии договора, где сторонами являются заявитель и правообладатель, в случае причинения ущерба личности или имуществу заявителя и при наличии оснований для предъявления заявителем вещного иска к правообладателю. «Например, если вас затопили соседи сверху, нотариус без проблем получит из ЕГРН данные о правообладателях квартиры-«обидчика»», — написал Хинштейн.

Кроме того, несостоятельны доводы о том, что новые нормы повлекут дополнительные расходы граждан, считает Хинштейн. Стоимость такой нотариальной услуги составляет 300 рублей, напомнил он.

1 марта «Яндекс.Еда» уведомила пользователей об утечке персональной информации. В конце марта в интернете появилась карта, на которой были указаны имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, состав и сумма заказов и другие данные. В Сеть утекли данные 58 тысяч адресатов.

#персональные данные

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