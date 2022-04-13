Яровая: Межведомственная работа позволит найти эффективное решение по северному завозу

20:16 Автор: Варвара Комарова

Проект о северном завозе может быть разработан межведомственной группой по вопросам правоприменения и совершенствования законодательства в сфере развития ДФО и Арктической зоны. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает ее пресс-служба.

Президент России Владимир Путин на совещании в среду поручил разработать проект федерального закона о специальном завозе товаров в Арктику, который должен отразить, в том числе, определение перечня грузов и контроль за исполнением этих мероприятий

«Парламент в постоянном взаимодействии с министерством развития Дальнего Востока и Арктики работает над законодательным обеспечением развитии Арктики. В феврале совместно с Министерством по моей инициативе была создана рабочая группа по вопросам правоприменения и совершенствования законодательства в сфере развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации. Полагаю, что совместная работа на площадке рабочей группы позволит выйти на эффективное решение по закону о северном завозе», — сказала заместитель председателя Госдумы.

По ее словам, северному завозу сейчас уделяется особое внимание, а поручение президента стало возможностью повысить доступность товаров и бесперебойное снабжение. Вице-спикер подчеркнула, что Арктика является одним из самых перспективных направлений для развития страны.

Путин: Арктика должна быть обеспечена товарами без сбоев

В декабре 2021 года министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков заявлял, что его ведомство разрабатывает проект закона, определяющий понятия «северный завоз» и «участники северного завоза», а также обязательную номенклатуру товаров, которые ежегодно поставляются на Дальний Восток и в Арктическую зону для обеспечения энергетической безопасности регионов и здоровья их жителей. В плане законопроектной деятельности Правительства на 2022 год указано, что законопроект будет внесен в Госдуму в феврале 2023 года. Также, согласно плану, документ будет разработан Минвостокразвития к октябрю.

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