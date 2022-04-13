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Косачев: В проект «Поезд памяти» привлекут по 100 выпускников России и Белоруссии

Косачев: В проект «Поезд памяти» привлекут по 100 выпускников России и Белоруссии

10:39  Автор: Никита Вятчанин



Для участия в патриотическом проекте «Поезд памяти» планируется привлечь выпускников школ из каждого российского региона. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на пленарном заседании палаты регионов 13 апреля.

Он отметил, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, и главы верхней палаты парламента Белоруссии Натальи Качановой впервые парламентариями двух стран организуется культурно-образовательный патриотический проект «Поезд памяти». Он стартует в Бресте в мае и охватит 7 белорусских и 7 российских городов с завершением в Минске 3 июля — в День освобождения столицы Белоруссии от фашистов.

Косачев сообщил, что к участию в проекте приглашаются выпускники школ — по сто человек из РФ и Беларуси. «Мы планируем, что от каждого субъекта РФ будет участвовать выпускник в этом проекте на конкурсной основе. Итоги конкурса, который открыт 12 апреля, будут подведены 4 мая.  Просьба к коллегам помочь в отборе участников и взять на контроль работу по поддержке проекта «Поезд памяти», — обратился к сенаторам Косачев.

«Это хорошая, замечательная российско-белорусская акция — прошу всех поддержать ее», — заявила в свою очередь Матвиенко.


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#память

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По материалам: pnp.ru

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