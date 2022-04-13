Кремы, маски и пилинги: как ухаживать за собой, не вредя своей энергетике

Вадим Карасев

Забота о коже для любой женщины является одной из приоритетных процедур. Ухаживать за собой очень важно, но также важно делать это максимально правильно, чтобы не вредить своей энергетике.

Ранее мы уже рассказывали о том, как привлечь удачу, богатство и любовь при помощи правильной прически. Волосы очень важны, но о здоровье кожи тоже забывать не стоит, ведь для женщины важен каждый элемент ее красоты.

Покупайте только самое лучшее

Если кремы, пилинги и маски от самых разных производителей из разных ценовых категорий. Самое дорогое покупать не нужно. Важнее покупать самое натуральное. Лучше отдавать предпочтение тем уходовым средствам, которые в своем составе имеют максимум натуральных и минимум синтетических веществ.

В таком случае ваша красота будет только расти, а проблемы с кожей исчезнут намного скорее. Эксперты в области биоэнергетики считают, дешевыми и далекими от натуральных кремы и пилинги могут навредить не только коже, но и женской ауре. Именно поэтому стоит обращать пристальное внимание на состав того, что вы приобретаете.

Заботьтесь о коже постоянно

Пилинги маски и кремы нужно использовать постоянно, а не раз в месяц или перед праздниками. Когда женщина следит за собой и старается делать свою кожу лучше, это делает в целом внешний вид более презентабельным. Раскрываются нужные чакры, появляется больше энергии, удачи.

Ухоженная женщина — сильная женщина. Это правило работает всегда и при любых обстоятельствах. Кожа играет определяющую роль, поскольку через нее мы получаем большую часть созидательной энергии Вселенной.

Выбирайте правильное время для уходовых процедур

Обязательно пользуйтесь кремом и масками с пилингом в Новолуние. Это период обновления Луны, которая символизирует женское начало. Это значит, что нужно ухаживать за кожей в этот день, ведь он самый важный в любом лунном месяце.

Также уход за кожей нужно осуществлять в те дни, когда есть на это настроение и время. Нужно настраиваться на этот процесс правильно, расценивая его как магический ритуал на красоту, любовь и удачу. Ни в коем случае эксперты не советуют делать подобные процедуры в спешке.

Сначала стоит принять ванну, желательно с эфирными маслами. После этого нужно спокойно сделать с кожей всё необходимое, а потом еще как минимум полчаса дать себе возможность расслабиться. Одного раза в неделю может быть маловато, но раз в неделю лучше, чем раз в месяц. В принципе, эффекта от подобных процедур должно хватить на 5-6 дней.