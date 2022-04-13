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Ксения Собчак прояснила ситуацию с израильским паспортом

Ксения Собчак прояснила ситуацию с израильским паспортом
По сообщениям СМИ, телеведущая Ксения Собчак получила израильское гражданство. Ксения Собчак ответила на вопрос, который уже несколько недель обсуждается в российских СМИ. Пару дней назад источники сообщили, что ведущая получила израильский паспорт. Эта новость выглядела вполне правдоподобно на фоне информации о том, что Собчак еще в феврале уехала за границу. Сначала она прилетела в Турцию, а потом перебралась в Израиль. Интересно, что изначально ведущая почему-то не стала прямо опровергать новости о новом гражданстве. Вместо этого она в качестве подтверждения её возвращения в Россию записала видео около подмосковного ресторана. При этом никаких заявлений об отсутствии у неё израильского паспорта она делать не стала. Кстати, Собчак проигнорировала и сообщения о продаже элитной квартиры в центре столицы, обозначив лишь, что давно живет в загородном доме.
Ксения Собчак Только сегодня Ксения решила пресечь слухи о том, что она стала гражданкой Израиля. Ведущая заговорила об этом в свете новых обвинений и призывов к её бойкоту.
«С бойкотом, пожалуйста, в очередь за теми, кто оскорбился наличием у меня несуществующего гражданства Израиля», — написала Собчак в Сети. Кстати, в минувшие выходные Собчак снова была проездом в аэропорту Тель-Авива, где у неё была пересадка на рейс до Латвии. В Европу журналистка отправилась ради съемок интервью. Многие предполагают, что Ксения решила записать разговор с объявившей об эмиграции Чулпан Хаматовой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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