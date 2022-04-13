Ксения Собчак тайком распродает имущество

По слухам, ведущая и журналистка Ксения Собчак избавилась от элитной квартиры. Телеведущая могла тайно продать свою недвижимость в латвийской Юрмале, которую она приобрела еще в 2010 году. Тогда писали, что у светской львицы в собственности пятикомнатная квартира в элитном поселке «Аристо» в Юрмале. Места здесь необычайно красивые. Территория закрыта от посторонних глаз. Кругом сосновый лес с видом на Рижское взморье.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Больше десяти лет назад жилье в этих краях стоило от 2300 евро за квадратный метр. Получается, что Ксения Собчак приобрела апартаменты площадью 180 квадратных метров в районе полумиллиона евро. Любопытно, что светская львица не указывала в декларациях в последнее время это жилье. Возможно, она его уже продала, сообщает «Комсомольская правда». Ранее стало известно о продаже квартиры Ксенией Собчак в ЖК «Бродский». Она выручила, по слухам, почти миллиард рублей.