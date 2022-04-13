Ксения Собчак запустила курс онлайн-тренингов. Стоимость VIP-тарифа — 600 тысяч рублей

Вадим Карасев

Ксения Собчак, которая вернулась в Москву после слухов об эмиграции в Израиль, запустила собственный курс онлайн-тренингов. Проект под названием "Метод Собчак", по словам телеведущей, соберет все ее знания и эксклюзивные методики, которые помогли ей добиться успеха.

На презентации курса не обошлось и без колкости в адрес Елены Блиновской, которая является автором "марафонов желаний" и заработала на этом огромное состояние, отметив, что предложенные Блиновской способы не помогут достичь успеха.

Ваши желания выполняют не шарики, запущенные в небо, и не слова, написанные на бумажке, а люди. Прокачивайте инструменты коммуникации. Учитесь выстраивать долгосрочные связи, — заявила Ксения Собчак.





Ксения Собчак представляет онлайн-курс

Стоимость курсов Собчак нельзя назвать бюджетной: самый недорогой тариф — 11 900 рублей (со скидкой), а VIP — 600 тысяч рублей. Базовый тариф без скидки обойдется почти в 30 тысяч рублей, продвинутый — в 40 тысяч рублей.

При этом VIP-курс даже при оплате доступен не всем — кураторы отберут только 10 участников. Самый дорогой тариф подразумевает голосовые ответы самой Собчак, доступ в закрытые VIP-группы, а также возможность стажировки в команде Собчак.

В социальных сетях уже отреагировали на марафоны Собчак. Собчак три месяца назад: как инфоцыгане продают воздух.

Тоже Собчак сейчас: чат VIP-группы и голосовые ответы Ксении, выпускной и офлайн-встречи всего за 600 тысяч рублей. Обожаем, — пишет телеграм-канал "Только никому".

Ранее Ксению Собчак заподозрили в эмиграции из России из-за военной спецоперации РФ на Украине. Сама Ксения это отрицает: она прокомментировала слухи об этом, заявив, что отправилась в отпуск вместе со своим сыном, а затем вернулась в Москву. Несколько дней назад ее снова заметили в московском аэропорту перед вылетом в Тель-Авив. Я: пишу пост, что во второй раз за неделю лечу на интервью с пересадками через Турцию и Израиль. Подписчики: вас снова видели в аэропорту в Тель-Авиве, а вы говорите, что сидите в Москве, — прокомментировала ситуацию телеведущая и объяснила свои поездки командировками.

Ксения Смирнова