Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от традиционного белого платья

Вадим Карасев

Невесты все чаще отказываются от традиционных свадебных платьев белого цвета. Об этом сообщает New York Times, опираясь на данные актуальных исследований. Так, опрос, опубликованный в ноябре в журнале Brides, в котором приняла участие тысяча человек, планирующих пожениться в ближайшие два года, показал, что 28% участников хотят отказаться от белого платья и классического костюма в пользу нетипичной альтернативы.

Другое исследование, опубликованное Etsy в декабре, в котором изучались данные сайта за сентябрь — ноябрь 2021 года и тот же период в 2020 году, показало, что количество поисковых запросов, связанных с яркими свадебными вещами, включая платья, костюмы, фаты и украшения, выросло на 223% в годовом исчислении.

Новое поколение невест очень заботится о том, чтобы их свадьбы стали заметными в интернете. Поэтому им приходится делать что-то особенное, чтобы выделиться на фоне сотен и тысяч других постов,

— говорит Анастасия Стивенсон, модельер и организатор свадеб.





Линзи Кент, организатор свадеб, также считает, что идея белого свадебного платья, символизирующего чистоту, устарела, так как сегодня многие пары сначала просто живут вместе, а уже потом решают пожениться.

По словам Хизер Макрейнольдс, вице-президента компании David's Bridal, многие невесты по-прежнему не решаются выбирать слишком яркие оттенки — в их бутиках каждая четвертая клиентка отдает предпочтение платьям пудрового оттенка, оттенка шампанского или бледно-розового. При этом компания за последние полтора года расширила ассортимент, который теперь включает черные, красные и синие свадебные платья — они составляют около 10% коллекции.

Черный цвет особенно понравился невестам, которые ищут шикарный и драматичный свадебный образ,

— сказала Макрейнольдс.





Эмбер Ли на своей свадьбе

Слова Макрейнольдс подтверждает и одна из невест, которая дала комментарий для издания. 41-летняя Эмбер Ли выбрала именно черное платье для своей второй свадьбы. Первый раз она выходила замуж в платье оттенка слоновой кости, но Эмбер никогда не нравилось, как она выглядит в светлых нарядах. Выбор женщины поначалу поверг ее мать и свекровь в шок, но потом они изменили свое мнение.

Когда они увидели меня в день моей свадьбы, им обеим понравилось это платье,

— отметила Ли.

Эндрю Квон, модельер из Нью-Йорка, создавший желтые и зеленые платья для своих свадебных коллекций, говорит, что преимуществом цветного платья является то, что его можно легко использовать и после свадьбы.

Я знаю, что некоторые из моих клиенток задумывались о том, как они могли бы использовать платья после церемонии, например для других вечерних мероприятий,

— сказал Квон.





Платье из коллекции Andrew Kwon

Кроме того, яркие платья часто выбирают невесты, хотящие создать уникальный образ, который будет максимально отражать их личность — белое платье в таком случае кажется им слишком банальным.

Джастина Маккэффри, основательница свадебного бренда из Оттавы, отмечает, что в этом случае невесты должны быть осторожны, чтобы не переборщить с другими цветами на своей свадьбе.

Я рекомендовала бы, чтобы все было в одном тоне, но не в одном и том же цвете. Например, если у платья невесты лавандовый цвет, то для подружки невесты можно выбрать наряд более темного фиолетового оттенка, а лавандовый тон добавить в свадебный торт, цветы и другие детали на свадьбе,

— заключила она.

Должна ли невеста быть в белом платье на свадьбе?

Да, все-таки традицияНет, лучше выбрать тот наряд, что ей самой по душеНадя Бесчетникова