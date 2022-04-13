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Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер

Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер


Разработчики игры Loot River сегодня представили новый трейлер своего проекта. Трейлер посвящен прохождению подземелий, дает игрокам взглянуть на оружие и добычу, которые они могут найти, исследуя процедурно-генерируемые лабиринты игры. Заявлено, что в подземельях игроков ждет множество эпичных врагов, сложных боссов и интересных вариантов добычи. Сам трейлер можно посмотреть ниже.


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Разработчики Loot River все еще не делятся информацией о дате релиза игры. Они сообщили, что проект появится «очень скоро», и сразу после релиза он будет доступен в подписке Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

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По материалам: newxboxone

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