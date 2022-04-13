Мотивирующие цитаты для Раков

Вадим Карасев

Отсутствие мотивации — самая большая и частая проблема Раков. Это способные люди, у которых огромное количество талантов, которые, к большому сожалению, часто остаются нераскрытыми. Цитаты известных людей помогут Ракам стать лучшей версией себя.

Между нами и счастливой жизнью часто встречают определенные препятствия. Ракам необходимо помнить о том, что эти преграды преодолимы. Важно лишь настраиваться на нужный лад и не терять веры. Мотивирующие слова из этой статьи научат представителей данного Знака делать это максимально эффективно.

Проблема Раков в отсутствии смелости. Если вдруг нужно приступить к какому-то важному, но непростому или рискованному делу, но нет уверенности, стоит вспомнить слова Иоганна Гете: «Делайте всё, что вы можете сделать — и даже то, о чем можете лишь мечтать. Смелость — истинный гений человека, а также его сила». Ракам стоит мотивировать себя тем, что смелость это не риск, а в первую очередь возможности.

Раки часто не верят в свой успех, но это напрасно. Как говорил Лев Толстой: «Все дело в мыслях. Мысль — начало всего». Если не верить в удачу и благоприятное завершение проблем, то ничего этого не случится. Только тот Рак будет силен и успешен, который опирается не на сомнения, а на веру в то, что нет ничего невозможного.

Еще Ракам можно почаще повторять себе следующие слова, принадлежащие поэту и философу Ральфу Эмерсону: «Человек, которым вам суждено стать — это только тот человек, которым вы сами решите стать». Главная мотивация для Раков состоит в понимании и осознании того, что судьба — это не случайное стечение обстоятельств, а результат выбора.

Еще одна полезная цитата про веру, но уже от тридцать второго президента США Теодора Рузвельта: «Стоит только поверить, что вы можете — и вы уже на полпути к цели». Это абсолютная правда, ведь уверенность в том, что вы действительно можете что-то сделать — это сильнейший мотиватор, без которого достижение цели будет более сложным и тернистым путем, либо останется невозможным.

«У всего есть своя красота, но не каждый может ее увидеть», — сказал Конфуций. Астрологи же говорят, что у каждого Рака есть свои таланты. Просто они не могут их разглядеть. В этом им помогут близкие люди.

Также Ракам стоит помнить о словах Винсента Ван Гога: «Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать — рисуйте как можно больше, тогда этот голос пропадет». Эта фраза намекает на то, что таланта как такового не существует — есть только желание и упорство. Напористый Рак очень силен и ему подвластно покорение любых вершин.

Раки очень боятся поражений, но вот что сказал о поражениях великий мастер боевых искусств Брюс Ли: «Поражение становится таковым только в том случае, если вы признаете его таковым в своем сознании». Ракам нельзя говорить себе «я проиграл», «у меня не получилось».

Чарльз Дарвин говорил: «В природе устроено так, что выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам». Раки отлично адаптируются к изменению условий. Им нужно использовать данный талант по максимуму. В противном случае их путь к успеху будет более тяжелым.