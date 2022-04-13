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Музыкальный критики прошелся по сбежавшей Анне Нетребко

Музыкальный критики прошелся по сбежавшей Анне Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко возмутила Сергея Соседова. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался относительно Анны Нетребко, которая обозначила свою позицию на фоне украинской кампании нашей страны. Певица предпочла занять популярную в Европе позицию, чтобы иметь возможность выступать на ведущих сценах Старого Света и Запада.
Анна Нетребко Соседов считает, что Нетребко не сказала ничего предосудительного, мол, ее вынудили. А вот как так получилось, что дива имеет двойное гражданство, он не понимает. «У нее двойное гражданство — и России, и Австрии. Как только вот это ей разрешили, я не знаю. Я бы вот это покопал, вот это оскорбительно для России, а не то, что она сказала. Почему она гражданка Австрии, почему у нее двойное гражданство, кто ей позволил? Вот где тема для разбирательства», — недоумевает Соседов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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