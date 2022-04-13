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Найти работу в другом регионе можно через службу занятости

Найти работу в другом регионе можно через службу занятости

08:00  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 103502-8



Правительство предлагает дать возможность найти работу в другом регионе через центры занятости не только безработным, но и всем остальным соискателям. Такой законопроект (№ 103502-8) кабмин внес на рассмотрение Госдумы 9 апреля.

Сейчас региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов касаются только граждан, официально признанных безработными. Эти программы действуют с 2012 года. С тех пор временно выезжали на заработки более 75 тысяч человек. Навсегда сменили место жительства, устроившись на работу в другом регионе, почти 3,5 тысячи россиян. Кабмин предлагает расширить программу на тех, кто зарегистрирован в службе занятости как соискатель и готов переехать. Получается, что уехать на заработки смогут люди, работающие в компаниях, временно приостановивших деятельность или объявивших о будущем сокращении штата.

Чтобы найти работу в другом регионе, нужно зарегистрироваться в службе занятости по месту жительства. Там подыщут подходящие вакансии. По данным сайта «Работа России», специалистов не хватает в Тамбовской, Архангельской, Курганской, Магаданской, Амурской области, Красноярском крае, Бурятии, Якутии, в Забайкалье, на Чукотке, Сахалине и Камчатке, Хабаровском и Приморском краях. Всем участникам программы повышения трудовой мобильности и их семьям помогают с переездом, предоставляют жилье, при необходимости переобучают. Также им полагается единовременная денежная выплата, надбавки к зарплате.

Полный текст материала будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» в 10:00.


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#работа


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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