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Новый геймплей Steelrising — экшен-RPG про альтернативную Францию 19 века

Новый геймплей Steelrising — экшен-RPG про альтернативную Францию 19 века


Студия Spiders, которая известна по проекту GreedFall, планирует в июне этого года выпустить на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC игру Steelrising. Это крайне любопытный проект в жанре экшен-RPG, который привлекает своей историей. Игра расскажет об альтернативной Франции 19 века, в ней игрокам предстоит на себя взять роль автоматона, которая будет сражаться против королевской армии, преследуя цель спасти народ страны.

Сегодня портал Game Informer опубликовал новый геймплей проекта Steelrising, а также рассказал некоторые детали об игре. Заявлено, что игроков в Steelrising ждет множество дополнительных заданий и открытый игровой мир, который позволит развивать персонажа. Разработчики обещают, что игра будет «доступной для максимального количества игроков», указывая, что каждый сможет подстроить проект под себя по уровню сложности.


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Пока точной даты релиза у Steelrising нет, заявлено, что игра выйдет в июне.

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По материалам: newxboxone

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