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Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам

Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам
Певица и ведущая Ольга Бузова выпустила провокационный клип. Артистка привыкла делиться с поклонниками о наболевшем. Вот и сейчас певица излила душу, вспомнив о предательстве близких и слезах, которые ей пришлось выплакать. Ольга Бузова выпустила новый трек, в котором выплеснула все накопившиеся эмоции. Так, артистка призналась, что прощает всех своих обидчиков и недругов. «Люди врут, предают, лишь представится случай. Никто не в ответе за тех, кто ими приручен… И я не плачу, тучи за меня слезы льют. Они бегут ручьями вдоль водосточных труб», — поет исполнительница в песне «Быть добру». Несмотря на то, что звезде не раз разбивали сердце, она старается идти дальше и не вспоминать о былых неудачах. «А кто слезам твоим поверит? Девочка, брось! Сердце разбилось и не срослось. Сильная женщина у окна, глядя в ночь провожает дождь… Сколько раз жгла за собой мосты, сколько раз ты ждала у окна? Не до слов, не до слез, не до сна… Недосказано сколько речей и фраз. И пусть сейчас так много в мире зла вокруг, я верю только одному: быть добру», — поделилась Ольга.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Прошлой зимой Бузова со скандалом разорвала отношения с рэпером Давой. Артистка обвинила бойфренда в изменах и рукоприкладстве. Музыкант много раз пытался оправдаться, мол, он и пальцем не трогал Ольгу, но певица настаивает на своем. В неверности теледива упрекала и экс-супруга Дмитрия Тарасова. Бузова говорила, что пока она работала не покладая рук, футболист крутил роман с моделью. И действительно — после развода с Ольгой спортсмен сразу же стал выходить в свет с Анастасией Костенко. Вскоре пара поженилась и обзавелась детьми. После громких расставаний 36-летняя певица с головой погрузилась в карьеру. Сейчас Бузова активно записывает хиты, снимает клипы и ведет телешоу. Правда, о большой и счастливой семье Ольга все же мечтает...
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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