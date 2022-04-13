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Ольга Бузова рассказала о романе с хоккеистом

Ольга Бузова рассказала о романе с хоккеистом
Ходят слухи, что ведущая и певица Ольга Бузова закрутила роман с известным спортсменом. Артистка поставила точку в обсуждении её отношений с одним из игроков хоккейного клуба «Авангард». С недавних пор ведущая стала большой фанаткой этой команды. Она приходила на игры и поддерживала спортсменов. Писали, что Бузова неспроста проявляет такой интерес к хоккею. Якобы она влюблена в одну из звезд «Авангарда». Если Ольга и испытывала симпатию к одному из хоккеистов, то это уже в прошлом. На съемках шоу Стаса Ярушина «Ночной контакт» она честно ответила на личный вопрос о своих чувствах. Слухи о романе Бузовой оказались чьей-то выдумкой. Во всяком случае на этой версии настаивает сама ведущая.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «С каким игроком я встречаюсь? Это фейк-ньюз, это неправда», — сказала Ольга. На самом деле, если бы рядом с Бузовой сейчас был надежный партнер, многие неприятности в жизни она переживала бы гораздо легче. Последнюю неделю Ольга, например, оплакивает смерть любимой собаки Челси, которую ей много лет назад подарил Дмитрий Тарасов. Телезвезда признается, что у неё начинается истерика каждый раз, когда она возвращается в свою опустевшую квартиру.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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