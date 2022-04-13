Ольга Орлова заговорила о жертвах в семейной жизни

44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова высказалась о разводе. Артистка призвала женщин перестать чувствовать себя жертвами. Певица и телеведущая заявила, что жизнь после развода только начинается. Бывшая солистка группы «Блестящие» на своем опыте знает, что расставание с супругом не означает конец в личной жизни. Звезда была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. В браке у пары появился сын Артем, которому сейчас уже 20 лет. Семейная жизнь с предпринимателем продлилась четыре года. После этого у артистки были отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым, бизнесменом Петром Аксеновым и владельцем текстильной компании Ильей Платоновым. Однако ни с кем из них она не смогла создать семью. В сентябре прошлого года Ольга вышла замуж за 54-летнего предпринимателя по имени Валерий, с которым познакомилась в столичном ресторане.Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Певица заверила, что в ее отношениях с супругом царит гармония. Она рассказала, что они часто присылают друг другу сообщения и говорят приятные слова. «Обязательно переписываемся периодически. Раз в два-три часа пишем друг другу всякие нежности. Это же так приятно», — призналась Орлова. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» посоветовала женщинам, которые переживают из-за развода, перестать чувствовать себя жертвой. По мнению артистки, нужно понять, какие ресурсы придают силы. «Если прошло много лет, может, вы уже прикрываетесь разводом? Ответьте себе на вопрос: что дает вам силы? Любые достижения в учебе, работе, самореализации, забота о себе, уход за собой, любое проявление любви и внимания к себе, отдых, путешествия, природа, друзья, животные. Выныривайте из состояния обессиленной жертвы, берите всё в свои руки! В конце концов, кто продюсер вашей собственной жизни?» — заявила Ольга. Теледива отметила, что если муж остыл и проявляет негатив, то стоит его отпустить. По ее мнению, не нужно попрекать супруга его увлечениями и ставить их на одни весы с семейными хлопотами. «Ослабьте поводок. Нельзя просить выбрать между хобби и временем с семьей! Да и не нужен этот выбор! У каждого человека должен быть факультативный интерес, когда он будет отдыхать, в том числе от семьи. Если для него это важно, зачем вам пилить за это мужа?» — сказала звезда.