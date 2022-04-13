По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в Game Pass

Вадим Карасев





В марте этого года состоялся релиз на приставках Xbox и других платформах файтинга Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition. Игра получила средние оценки от прессы — ее рейтинг на Opencritic на уровне в 69 баллов из 100.

Летом этого года выйдет Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition. Появились слухи, что проект станет частью подписки Game Pass. Слухи основаны на промо-изображениях Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition, внизу которых мелким шрифтом говорится об использованной торговой марке Game Pass. При этом, официально для Game Pass игра пока не заявляется.

Ниже можно посмотреть трейлер Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition.

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