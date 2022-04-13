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Регина Тодоренко рассказала, как относится к мужу

Регина Тодоренко рассказала, как относится к мужу
Беременная ведущая Регина Тодоренко призналась, что души не чает в своем супруге. Телеведущая, которая вот-вот родит второго малыша, вынуждена признать: долгожданный светлый период омрачают переживания из-за напряженной политической ситуации. Более того, негатив не лучшим образом сказывается на ее отношениях с Владом Топаловым. Несмотря ни на что, Регина пытается всеми силами сохранить семью и старается не обращать внимания на жесткий негатив в свой адрес. «С ним так просто проболтать до утра... Устать под вечер и засыпать на его руках. Мне наплевать, что говорят про нас. Пусть мы разные, пусть из параллельных миров, — рассказывает 31-летняя Тодоренко о любимом муже. — А я шепчу еле слышно: «Спасибо, Бог, за любовь». Одеваюсь в его чувство, как когда-то в Chanel. Он — мой вид искусства, моя открытая дверь. До свидания всем...»
Регина Тодоренко с мужем И действительно, Влад Топалов стал надежной поддержкой для Регины в тяжелые моменты. Артист всегда заступался за супругу, которую, кстати, не раз травили за необдуманные высказывания. «Больше всего на свете люблю свою жену и сына. Особенно сейчас, когда она так уязвима и ранима, ей больше всего нужна моя поддержка. Без выяснений, разборов, даже без поисков истины. Мой долг как мужа — любить свою жену всегда: и в горе, и в радости. Мой долг как мужчины — защищать и любить свою страну и родину, как воспитывал меня мой отец, а его — его отец. Готов и буду это делать, если возникнет такая необходимость. Это и отличает мужчину. Это и есть чувство долга, ответственности. В этом и проявляется наша душа и наша природа — в умении держаться и сохранять разум в самые сложные моменты жизни. Самое главное, что сейчас должен сделать каждый — поддерживать всех, кого он может, любить, стараться понять и услышать. Беречь и еще раз беречь. Тебе безумно непросто сейчас, любимая Регина. Не могу представить себе. Тебя все очень любят. И мы все с тобой», — подчеркивал 36-летний исполнитель.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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