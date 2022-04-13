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Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже

Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
55-летняя актриса Рената Литвинова сообщила, что лечится в Париже, но при этом уже нашла себе работу. Рената Литвинова спешно покинула Россию больше месяца назад, едва не сорвав гастроли МХТ имени Чехова в Санкт-Петербурге (актрисе вынуждены были срочно искать замену). А на днях она решила наконец-то объяснить худруку театра Константину Хабенскому свое отсутствие, отправив ему медицинские документы, доказывающие, что во Франции отечественная знаменитость проходит курс лечения. В итоге руководство исключило из репертуара все постановки с участием Литвиновой до конца сезона, надеясь, очевидно, что в сентябре артистка пожалует обратно на родину. Однако складывается ощущение, что возвращаться в Москву актриса не планирует, поскольку уже нашла себе в Париже работу.
Рената Литвинова перед съемками в Париже В своем Telegram-канале Литвинова сообщила, что как раз сейчас снимается в проекте Демны Гвасалии, креативного директора модного дома Balenciaga, а также собирается начать чтения не то сценария, не то пьесы, явно намекая на участие в некой новой постановке или фильме.
Рената Литвинова снимается в Париже «Ненавижу безделье, между моими больничными делами  и написанием нового - кстати, скоро начну чтения. Снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны BALENCIAGA - и встречаю много талантливых людей», — написала артистка. Между тем, в России остается пожилая мама Литвиновой, покинутая всеми родственниками. Ее внучка, как известно, давно живет и учится в Бельгии, а теперь из страны уехала и дочь, которую Алиса Михайловна воспитывала одна. Актриса с сожалением отметила, что мама ждет ее возвращения, но пока Литвинова не может ее порадовать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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