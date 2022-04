Создатели No Man’s Sky из Hello Games рассказали о новой игре в разработке

Вадим Карасев





No Man’s Sky — крупный проект от студии Hello Games, который вышел в 2016 году на Playstation 4 и PC, а спустя 2 года добрался и до Xbox. Игра уже получила 19 крупных обновлений, и с момента релиза она существенно преобразилась. Развивают игру No Man’s Sky разработчики бесплатными апдейтами, но у них есть в разработке и новый проект.

О факте разработки нового проекта рассказал в рамках интервью порталу IGN соучредитель и управляющий директор студии Hello Games Шон Мюррей. По его словам, сейчас на этапе раннего планирования у студии имеется амбициозный проект:

Как и в случае с No Man’s Sky, это такой проект, что даже если бы над ним работала тысяча человек, он все равно казался бы невозможным.

При этом, новый проект не влияет на No Man`s Sky, он не мешает игре развиваться: