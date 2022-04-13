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Создатели Weird West объявили об успехах игры и запустили первое временное событие

Создатели Weird West объявили об успехах игры и запустили первое временное событие


Игра Weird West в конце марта стала доступна игрокам на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Пару дней назад разработчики выпустили первый патч для игры, который исправил ряд проблем, на которые жаловались игроки. А сегодня в игре Weird West стартовало первое событие.

Первое событие в игре Weird West называется The Plague («Чума»), и оно уже доступно игрокам. В рамках этого события игроков ждут встречи, события и миссии, связанные с ожившими мертвецами. Ждут игроков также другие события и бесплатный контент в ближайшее время — была представлена дорожная карта.


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Вместе с тем, разработчики Weird West объявили об успехах игры. Они сообщили, что в проект сыграло уже более 400 тысяч игроков. Напомним, сразу после релиза Weird West была добавлена в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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