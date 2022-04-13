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Steelrising перенесли на сентябрь, разработчики назвали точную дату релиза

Steelrising перенесли на сентябрь, разработчики назвали точную дату релиза


Игра Steelrising от создателей GreedFall, должна была выйти в июне этого года, но не имела точную дату релиза. Разработчики проекта вчера продемонстрировали новый геймплей игры, совместно с изданием Game Informer. А вместе с тем, стало известно, что Steelrising выйдет на несколько месяцев позже — релиз игры теперь назначен на 8 сентября 2022 года.

В игре предстоит взять на себя роль автоматона в альтернативной версии Франции 19 века. Ниже можно посмотреть геймплей игры, по жанру она представляет собой ARPG.


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Напомним, что выйти Steelrising должна только на консолях нового поколения (Xbox Series X | S, Playstation 5) и PC.

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По материалам: newxboxone

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