Студия Vicarious Visions перестает существовать — она становится частью Blizzard

Вадим Карасев





Студия Vicarious Visions сегодня объявила, что перестает быть отдельной командой в составе Activision Blizzard. Она становится частью Blizzard, отказываясь от своего названия. При этом, новое название студия не получает, ее специалисты просто продолжат работать плотно с командой Blizzard, сохранив свою штаб-квартиру в Олбани.

Студия Vicarious Visions имеет более чем 30-летнюю историю — она была основана в 1990 году. Команда работала над многими проектами Activsion — Tony Hawk’s Pro Skater, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Destiny, Skylanders, Call of Duty и другими. Последней игрой, над которой студия Vicarious Visions поработала под своим именем, стал проект Diablo II: Resurrected. На данный момент нет информации о том, на какой проект Blizzard будут брошены специалисты Vicarious Visions после слияния.

Напомним, что издательство Activision Blizzard должна стать частью Microsoft Gaming в 2023 году.