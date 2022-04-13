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Студия Vicarious Visions перестает существовать — она становится частью Blizzard

Студия Vicarious Visions перестает существовать — она становится частью Blizzard


Студия Vicarious Visions сегодня объявила, что перестает быть отдельной командой в составе Activision Blizzard. Она становится частью Blizzard, отказываясь от своего названия. При этом, новое название студия не получает, ее специалисты просто продолжат работать плотно с командой Blizzard, сохранив свою штаб-квартиру в Олбани.

Студия Vicarious Visions имеет более чем 30-летнюю историю — она была основана в 1990 году. Команда работала над многими проектами Activsion — Tony Hawk’s Pro Skater, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Destiny, Skylanders, Call of Duty и другими. Последней игрой, над которой студия Vicarious Visions поработала под своим именем, стал проект Diablo II: Resurrected. На данный момент нет информации о том, на какой проект Blizzard будут брошены специалисты Vicarious Visions после слияния.

Напомним, что издательство Activision Blizzard должна стать частью Microsoft Gaming в 2023 году.

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По материалам: newxboxone

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