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Тактическую ролевую игру Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox

Тактическую ролевую игру Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox


Разработчики проекта Lost Eidolons решили воспользоваться преимуществами программы инсайдеров на Xbox для тестирования своей игры. Объявлено, что в период с 28 апреля по 3 мая на приставках Xbox пройдет тестирование Lost Eidolons. Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно зайти в приложение Xbox Insider Hub и в разделе с предварительными версиями зарегистрироваться на тестирование игры Lost Eidolons.

Отметим, что сам клиент игры станет доступен игрокам, которые присоединятся к команде тестировщиков Lost Eidolons, непосредственно перед стартом тестирования. При этом, в рамках тестирования Lost Eidolons игроки смогут пройти 8 глав из 27, то есть почти треть от всей игры.

Lost Eidolons — это одиночная тактическая ролевая игра с фэнтезийным сюжетом. Ниже можно посмотреть геймплей Lost Eidolons.


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По материалам: newxboxone

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