Тактическую ролевую игру Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox

Вадим Карасев





Разработчики проекта Lost Eidolons решили воспользоваться преимуществами программы инсайдеров на Xbox для тестирования своей игры. Объявлено, что в период с 28 апреля по 3 мая на приставках Xbox пройдет тестирование Lost Eidolons. Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно зайти в приложение Xbox Insider Hub и в разделе с предварительными версиями зарегистрироваться на тестирование игры Lost Eidolons.

Отметим, что сам клиент игры станет доступен игрокам, которые присоединятся к команде тестировщиков Lost Eidolons, непосредственно перед стартом тестирования. При этом, в рамках тестирования Lost Eidolons игроки смогут пройти 8 глав из 27, то есть почти треть от всей игры.

Lost Eidolons — это одиночная тактическая ролевая игра с фэнтезийным сюжетом. Ниже можно посмотреть геймплей Lost Eidolons.

Watch this video on YouTube