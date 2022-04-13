Тамара Глоба дала неутешительный прогноз на май 2022

Астролог и бывшая ведущая шоу «Давай поженимся», Тамара Глоба рассказала, что ждет россиян весной и в ближайшем будущем. Тамара Глоба умеет максимально точно предсказывать исход грядущих событий. Она делает аналитические прогнозы и дает советы всем знакам зодиака. Ее работа оказалась особенно актуальна в первый весенний месяц, когда россияне остро нуждаются в поддержке и все чаще обращаются к астрологическим прогнозам.Глоба уже давно предупреждала, что 2022 год принесет множество поводов для невзгод: погодные условия, напряженная обстановка в политике, финансовые трудности… «Для мира период 2022–2023 годов будет неспокойным. Кардинально изменится все: многие сейчас останутся без всего. А те, кто не имел ничего, в нужный момент захватят в свои руки новые возможности: технологии, финансовые потоки и структуры… В мае 2022 года возможны провокации с разных сторон, но уже летом ситуация отступит и вновь накалится только в ноябре-декабре, а также в начале 2023 года», — рассказала Тамара Глоба в интервью YouTube-канала «Стрелец-молодец».Тамара Глоба Май, по мнению астролога, будет для нас наиболее тяжелым месяцем в 2022 году. Главная трудность последних дней весны — придется быстро принимать решения, которые касаются спорных задач. «В этом месяце россиян ждет много неожиданных провокаций. Удары будут ''сыпаться'' со всех сторон, так что надо быть начеку. А вот летом можно будет расслабиться, потому что наступит затишье», — прогнозирует Тамара. В грядущем месяце продолжатся уже намеченные тенденции последних дней: к международным переговорам добавятся еще эксперты и активисты, поэтому и полемика станет более спорной. Астролог рекомендует не паниковать, сохранять здравый рассудок и избегать любых конфликтов. «Сильно изменятся торговые отношения и их финансовая составляющая — в конце апреля, а также эти события перейдут на май», — добавила Тамара.Тамара Глоба К сожалению, окончательно все наладится не раньше 2024-го. Только к этому времени россиянам можно ждать какой-то стабильности. Но ближайшие два года будут очень сложными: резко сократятся зарплаты и количество рабочих мест, а цены при этом будут расти. «Следующий год будет ''пустой'' — люди останутся ни с чем. Но очень важно перетерпеть этот переломный год, после которого наступит мир во всем мире. 2024-й принесет облегчение. Он станет годом финансового, экономического и социального благополучия», — обещает астролог. Полное счастье ждет нас ближе к 2026 году. Тогда мы сможем свободно путешествовать, будет сформирована новая система — Тамара Глоба назвала ее «открытым миром». Все государства должны будут открыть границы и даже отказаться от визового режима (или упростить процедуру их получения).