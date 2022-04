Уже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в мае

Вадим Карасев





Апрель еще не подошел к середине, но уже игровые студии и издательства анонсируют игры, которые будут добавлены в подписку Game Pass в мае. Игр, которые уже заявлены к выходу в мае, и сразу после релиза они будут доступны в Game Pass, на данный момент насчитывается 5 штук. Вероятно, до мая будет объявлено и о других проектах, пока же список выглядит следующим образом.

Citizen Sleeper (Xbox) — 5 мая

Trek to Yomi (Xbox, PC) — 5 мая

Eiyuden Chronicle: Rising (Xbox, PC) — 10 мая

Sniper Elite 5 (Xbox, PC) — 26 мая

Pac-Man Museum+ (Xbox, PC) — 27 мая

