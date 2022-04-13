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В FIFA 22 удалили все российские команды, сборную и стадионы

В FIFA 22 удалили все российские команды, сборную и стадионы


Издательство Electronic Arts с очередным обновлением для игры FIFA 22 убрала из нее контент, связанный с Россией, российскими клубами и сборной — это анонсировали еще в марте.

В итоге, из игры FIFA 22 были удалены:



Российские команды, которых в игре было всего 3: Спартак, Локомотив и ЦСКА.



Футбольная сборная России.



Стадион «Открытие Арена», который принадлежит Спартаку.

Кроме того, была изменена некоторая атрибутика, которая ассоциируется с Россией, а игроки теперь не могут оформить стадион в цветах российского флага.

Отметим, что все игроки, которые указывали российские команды в качестве любимых, обнаружат при входе в игру, что теперь их любой командой является ПСЖ.

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По материалам: newxboxone

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