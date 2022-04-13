В FIFA 22 удалили все российские команды, сборную и стадионы

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts с очередным обновлением для игры FIFA 22 убрала из нее контент, связанный с Россией, российскими клубами и сборной — это анонсировали еще в марте.

В итоге, из игры FIFA 22 были удалены:

Российские команды, которых в игре было всего 3: Спартак, Локомотив и ЦСКА.Футбольная сборная России.Стадион «Открытие Арена», который принадлежит Спартаку.

Кроме того, была изменена некоторая атрибутика, которая ассоциируется с Россией, а игроки теперь не могут оформить стадион в цветах российского флага.

Отметим, что все игроки, которые указывали российские команды в качестве любимых, обнаружат при входе в игру, что теперь их любой командой является ПСЖ.