Xbox Series X | S — самые продаваемые консоли марта в Британии

Вадим Карасев





Великобритания — важный для Xbox рынок, где консоль имеет немало поклонников. В марте этого года, согласно данным аналитиков GfK и GSD, именно консоли Xbox Series X и Xbox Series S стали самыми продаваемыми на территории Британии.

Продажи Xbox Series X и Xbox Series S в марте выросли на 61%, в сравнении с продажами в феврале. Вероятно, столь взрывной рост продаж связан с хорошими поставками Xbox Series X — консоль было гораздо проще купить в свободной продаже, чем раньше. На втором месте по продажам приставка Nintendo Switch (ее продажи упали на 21%, в сравнении с февралем), а замыкает тройку Playstation 5. Тогда как поставки Xbox Series X увеличились, консоль от Sony все еще было сложно в марте приобрести на территории Британии.

Всего в марте в Великобритании было продано более 112 000 игровых консолей, почти 2,8 миллиона игр и более 700 000 аксессуаров.