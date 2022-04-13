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За отрицание роли советского народа в разгроме нацистской Германии будут штрафовать

За отрицание роли советского народа в разгроме нацистской Германии будут штрафовать

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01:17  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 8791-8



Совет Федерации на пленарном заседании 13 апреля планирует рассмотреть закон, которым вводятся штрафы за публичное отождествление роли СССР и Германии во Второй Мировой войне и отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистов.

Согласно документу, КоАП будет дополнен новой статьей, по которой для граждан предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Должностным лицам может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим — от 10 до 50 тысяч рублей.

За ложь о роли СССР в войне введут штраф до 100 тысяч рублей


При повторном нарушении гражданину назначат штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей либо будет назначен административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц максимальный штраф составит до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. Юридическим лицам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#война #СССР #штрафы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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