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10 проблем всех девушек с большой попой

10 проблем всех девушек с большой попой

И хотя совсем недавно ученые доказали, что женщины с большой попой здоровее и умнее, у обладательниц пышных ягодиц тоже хватает проблем. 

Как насчет того, что все вокруг думают, что с такой-то уж попой ты просто обязана танцевать тверк? А чтобы подобрать нормальные джинсы надо обегать все магазины в городе, ведь так? 

Этот пост посвящается всем девушкам с большой попой. Помните, мы с вами! 

1. Джинсы всегда либо слишком большие в талии, либо не налезают на твою попу. Так что подобрать их не так-то просто

2. Но даже если ты подобрала хорошие джинсы, всегда может случиться вот это ☟

3. Короткие шорты на твоих ягодицах больше походят на стринги

4. Езда на велосипеде? Нет, не слышала. Серьезно, кто придумал эти маленькие сидушки?

5. Абсолютно все мужики пялятся на твой зад

6. А еще все вокруг уверены, что ты просто обязана танцевать тверк

7. Общественный транспорт - то еще испытание. Протискиваться сквозь толпу, имея такие пышные формы - это что-то!

8. Надевая леггинсы, ты чувствуешь себя голой

9. Иногда ты бы хотела, чтобы Ikea действительно выпустила такой стул

10. Ты прекрасно знаешь, кому ты обязана такой большой попой

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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