Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Актера Джозефа Гатта из "Игры престолов" арестовали за секс-переписку с несовершеннолетними

Актера Джозефа Гатта из "Игры престолов" арестовали за секс-переписку с несовершеннолетними

Актер Джозеф Гатт, который сыграл варга теннов в сериале "Игра престолов", арестован из-за общения в сети с несовершеннолетними. Как говорится в пресс-релизе полиции Лос-Анджелеса, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о предполагаемом преступлении артиста и выдали ордер на обыск в его доме. После обыска актера взяли под стражу за "связь с несовершеннолетней в целях совершения сексуального преступления". Через несколько часов после ареста Гатт был освобожден под залог в пять тысяч долларов.

Расследование продолжается — полиция обратилась к общественности в поисках других возможных жертв актера. Ранее Джозефа Гатта уже подозревали в подобных преступлениях.

Сам Гатт прокомментировал свой арест в твиттере (заблокирован на территории РФ) и опроверг обвинения, которые выдвинули против него. Я хочу ответить на ужасающие и совершенно ложные обвинения, недавно выдвинутые против меня. Они на 100% ложны. Я сотрудничаю с полицией, чтобы разобраться в этом, и с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя, — написал он.

Помимо роли в "Игре престолов", актер известен ролями в сериале "Банши", фильме "Дамбо" и других.

Ранее похожие обвинения были выдвинуты в отношении сотрудников компании Disney, которых также заподозрили в контактах с несовершеннолетними. Под арест попали спасатель одного из курортных комплексов, два IT-специалиста и сотрудник кафе Starlight Cosmic Ray.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Хоррор-рогалик Paper Cut Mansion в картонном стиле выйдет на Xbox в этом году
Хоррор-рогалик Paper Cut Mansion в картонном стиле выйдет на Xbox в
Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили
Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили
Ольга Бузова будет давать деньги на бутылку водки
Ольга Бузова будет давать деньги на бутылку водки
Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой
Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой
Официально объявлено, что новый Mass Effect перешел на раннюю стадию разработки
Официально объявлено, что новый Mass Effect перешел на раннюю стадию
Chernobylite бесплатно обновят до Xbox Series X | S уже в апреле
Chernobylite бесплатно обновят до Xbox Series X | S уже в апреле
Екатерина Гордон посмеялась над сбежавшими за границу патриотами
Екатерина Гордон посмеялась над сбежавшими за границу патриотами
Сбежавшая Чулпан Хаматова попыталась оправдаться
Сбежавшая Чулпан Хаматова попыталась оправдаться
Анонсирован QuakeCon 2022 — на нем можно ожидать Starfield, Redfall и другие игры Bethesda
Анонсирован QuakeCon 2022 — на нем можно ожидать Starfield, Redfall и
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 14-17 апреля
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в официальном приеме
Король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в
Самые продаваемые игры на Xbox в ходе весенней распродажи
Самые продаваемые игры на Xbox в ходе весенней распродажи

Топ на сегодня

Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от традиционного белого платья
Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от
Ксения Собчак тайком распродает имущество
Ксения Собчак тайком распродает имущество
19 примеров того, как дизайнеры одежды слегка перестарались, утратив контроль над своей фантазией
19 примеров того, как дизайнеры одежды слегка перестарались, утратив
По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в Game Pass
По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в
Григорий Лепс высказал свое мнение о сложившейся ситуации
Григорий Лепс высказал свое мнение о сложившейся ситуации

Еще по теме

Ходор из «Игры Престолов» посетил Россию
В Британии скончался актер Питер Вон
В Сети появился официальный трейлер шестого сезона "Игры престолов"
Харизматичный актер «Игры престолов» во второй раз стал отцом