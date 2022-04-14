Актера Джозефа Гатта из "Игры престолов" арестовали за секс-переписку с несовершеннолетними

Вадим Карасев

Актер Джозеф Гатт, который сыграл варга теннов в сериале "Игра престолов", арестован из-за общения в сети с несовершеннолетними. Как говорится в пресс-релизе полиции Лос-Анджелеса, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о предполагаемом преступлении артиста и выдали ордер на обыск в его доме. После обыска актера взяли под стражу за "связь с несовершеннолетней в целях совершения сексуального преступления". Через несколько часов после ареста Гатт был освобожден под залог в пять тысяч долларов.

Расследование продолжается — полиция обратилась к общественности в поисках других возможных жертв актера. Ранее Джозефа Гатта уже подозревали в подобных преступлениях.

Сам Гатт прокомментировал свой арест в твиттере (заблокирован на территории РФ) и опроверг обвинения, которые выдвинули против него. Я хочу ответить на ужасающие и совершенно ложные обвинения, недавно выдвинутые против меня. Они на 100% ложны. Я сотрудничаю с полицией, чтобы разобраться в этом, и с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя, — написал он.

Помимо роли в "Игре престолов", актер известен ролями в сериале "Банши", фильме "Дамбо" и других.

Ранее похожие обвинения были выдвинуты в отношении сотрудников компании Disney, которых также заподозрили в контактах с несовершеннолетними. Под арест попали спасатель одного из курортных комплексов, два IT-специалиста и сотрудник кафе Starlight Cosmic Ray.

Ксения Смирнова