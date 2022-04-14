Александр Васильев считает, что женщинам надо брать пример с проституток

63-летний историк моды Александр Васильев рассказал о женской сексуальности. Ведущий дал советы женщинам, как выглядеть сексуально, но не вульгарно. Он назвал подходящие для этого фасоны одежды и модели обуви. Историк моды заявил, что женщины и мужчины по своей природе хотят нравятся противоположному полу и стремятся делать так, чтобы на них обратили внимание. Александр отметил, что больше всего знают о сексуальности дамы легкого поведения. Критик отметил, что у жриц любви можно поучиться некоторым моментам в сексуальном стиле, но важно соблюдать баланс. «У них есть чему научиться. Они работают для привлечения мужчин. Они всегда одеваются правильно, но это всегда гипервульгарно. В Париже есть улица, где каждые полтора метра стоит упитанная жрица любви в цепях, коже и с плетками. Многие дамы, видя меха на них, богатую замшу или кожу, богатые украшения, спрашивают: «Почему они одеты, как мы?» А я отвечаю, что это вы одеты, как они. Это потеря баланса при желании одеться сексуально», — объяснил Васильев.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ведущий передачи «Модный приговор» указал, что при создании сексуального образа важно помнить: нельзя открывать декольте и ноги одновременно. Если наряд с разрезом на подоле, то он не должен быть «по самое не могу», как выразился эксперт. Дамам с объемными бедрами критик посоветовал обратить внимание на юбку с асимметричной драпировкой. Она визуально корректирует фигуру. «Эта драпировка на бедре так уменьшает объем! И у нас создается впечатление, что перед нами не модель plus-size, а просто стройняшка стройняшкина. И посмотрите, как укороченная косуха подчеркивает миниатюрность ее верха!» — заявил Васильев в интервью для YouTube-канала Formulamodis. Александр также рассказал, что очень сексуально смотрится черный гипюр. Особенно в нижнем белье. Впрочем, привлечь к себе внимание можно даже в обычной белой рубашке, если расстегнуть на ней пуговицы до зоны декольте. Немаловажную роль играют взгляд, маникюр, педикюр, украшения и укладка. Особенно эффектно смотрятся волосы, собранные в высокую прическу с ниспадающими прядями. Сексуальность применима в разных стилях, но только не в деловом, считает Александр. Он заявил, что женщину сразу нужно увольнять, если она откровенно одевается на работу.