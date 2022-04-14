Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Нетребко споет на фестивале в Испании

Анна Нетребко споет на фестивале в Испании
Певица Анна Нетребко после вынужденного перерыва возвращается на европейскую сцену. Анна Нетребко в конце февраля столкнулась с проблемами в карьере. Сразу несколько европейских организаций отказались от сотрудничества с российской звездой. После этого обиженная Нетребко уехала из Австрии, поставив свою карьеру на паузу. Своим поклонникам она сообщила, что хочет сделать перерыв в работе. Незапланированный отпуск артистка решила провести с родными в Египте. Через некоторое время после отъезда Нетребко сделала шаг навстречу своим партнерам из Европы, однако они не сразу приняли её обратно. Многие боялись, что из-за поспешных заявлений оперная дива вообще останется без работы — как в России, так и за её пределами. Однако всё оказалось не так плохо.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Накануне СМИ узнали, что уже скоро певица вернется на большую сцену. Нетребко выступит вместе со своим мужем тенором Юсифом Эйвазовым. «Нетребко анонсировала в социальных сетях свое выступление 25 июля в Мадриде на фестивале Universal Music Festival. На сцену певица выйдет с мужем Юсифом Эйвазовым», — цитирует источник Teleprogramma.pro Нетребко, как говорят, очень боялась остаться без гонораров, так как ей надо было выплачивать деньги за квартиру в Вене, купленную в рассрочку на 30 лет. Помимо этого певица является владелицей недвижимости в Нью-Йорке, которая тоже была куплена в долг. Оставшуюся часть своего дохода артистка тратит на оплату занятий своего сына Тьяго, которому вскоре после рождения поставили диагноз «аутизм».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анна Нетребко споет на фестивале в Испании
Анна Нетребко споет на фестивале в Испании
Александр Васильев считает, что женщинам надо брать пример с проституток
Александр Васильев считает, что женщинам надо брать пример с
Мотивирующие цитаты для Львов
Мотивирующие цитаты для Львов
Татьяна Навка похвасталась подарком своих учеников на ее день рождения
Татьяна Навка похвасталась подарком своих учеников на ее день рождения
Известный ведущий публично оскорбил Чулпан Хаматову
Известный ведущий публично оскорбил Чулпан Хаматову
Xbox Cloud Gaming теперь доступен на консолях Xbox в новом регионе — Бразилии
Xbox Cloud Gaming теперь доступен на консолях Xbox в новом регионе —
Похоже, Yakuza Like a Dragon скоро удалят из подписки Game Pass
Похоже, Yakuza Like a Dragon скоро удалят из подписки Game Pass
Ксения Собчак шокировала поклонников своими расценками
Ксения Собчак шокировала поклонников своими расценками
Прохор Шаляпин рассказал, каким бизнесом мечтает заняться
Прохор Шаляпин рассказал, каким бизнесом мечтает заняться
Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы
Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы
Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье
Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье
Дима Билан рассказал об еще одной операции
Дима Билан рассказал об еще одной операции

Топ на сегодня

Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе впервые показали лицо дочки-именинницы
Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе впервые показали лицо
Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от традиционного белого платья
Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от
Владислав Лисовец впервые признался, что у него есть две внебрачные дочери
Владислав Лисовец впервые признался, что у него есть две внебрачные
Ксения Собчак тайком распродает имущество
Ксения Собчак тайком распродает имущество
Ксения Собчак прояснила ситуацию с израильским паспортом
Ксения Собчак прояснила ситуацию с израильским паспортом

Еще по теме

Снова в путь: Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым и сыном в Испании
Анна Нетребко с мужем и сыном готовятся к празднованию Дня благодарения в США
Анна Нетребко отметила Рождество с будущим супругом Юсифом Эйвазовым и родными
Анна Нетребко готовится к Рождеству с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном и друзьями