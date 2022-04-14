Анна Нетребко споет на фестивале в Испании

Певица Анна Нетребко после вынужденного перерыва возвращается на европейскую сцену. Анна Нетребко в конце февраля столкнулась с проблемами в карьере. Сразу несколько европейских организаций отказались от сотрудничества с российской звездой. После этого обиженная Нетребко уехала из Австрии, поставив свою карьеру на паузу. Своим поклонникам она сообщила, что хочет сделать перерыв в работе. Незапланированный отпуск артистка решила провести с родными в Египте. Через некоторое время после отъезда Нетребко сделала шаг навстречу своим партнерам из Европы, однако они не сразу приняли её обратно. Многие боялись, что из-за поспешных заявлений оперная дива вообще останется без работы — как в России, так и за её пределами. Однако всё оказалось не так плохо.Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Накануне СМИ узнали, что уже скоро певица вернется на большую сцену. Нетребко выступит вместе со своим мужем тенором Юсифом Эйвазовым. «Нетребко анонсировала в социальных сетях свое выступление 25 июля в Мадриде на фестивале Universal Music Festival. На сцену певица выйдет с мужем Юсифом Эйвазовым», — цитирует источник Teleprogramma.pro Нетребко, как говорят, очень боялась остаться без гонораров, так как ей надо было выплачивать деньги за квартиру в Вене, купленную в рассрочку на 30 лет. Помимо этого певица является владелицей недвижимости в Нью-Йорке, которая тоже была куплена в долг. Оставшуюся часть своего дохода артистка тратит на оплату занятий своего сына Тьяго, которому вскоре после рождения поставили диагноз «аутизм».