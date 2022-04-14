Анонсирован QuakeCon 2022 — на нем можно ожидать Starfield, Redfall и другие игры Bethesda

Вадим Карасев





Издательство Bethesda анонсировало свое ежегодное шоу QuakeCon 2022, где традиционно компания демонстрирует различные новинки и рассказывает о планах по развитию собственных игр. Уже давно QuakeCon посвящен не только играм Quake, в прошлом году на нем говорили о DOOM Eternal, Deathloop и других проектах Bethesda.

Пройдет QuakeCon 2022 в период с 18 по 20 августа в цифровом формате. Организаторы мероприятия рассчитывают, что в 2023 году они смогут провести полноценный QuakeCon в физическом виде.

В рамках QuakeCon 2022 можно ожидать подробности о различных проектах Bethesda и новые анонсы. Отметим, что в этом году Bethesda планирует выпустить два первых эксклюзива для Xbox — игры Starfield и Redfall. Кроме того, ожидается, что хорошо воспринятый прошлогодний Playstation-эксклюзив Deathloop доберется в этом году до Xbox. Ходят слухи и о разработке нового Quake или DOOM, который могут анонсировать.