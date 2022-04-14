ЦБ сообщил о росте числа кибератак на финорганизации в 22 раза с начала спецоперации

18:28 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: ТАСС

Число крупных кибератак на российские финансовые организации с конца февраля выросло в 22 раза по сравнению с началом года. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев на выступлении в Госдуме, передает ТАСС.

По словам Зубарева, в начале года произошло 12 таких атак. «С 24 февраля по 12 апреля произошло 265 кибератак, то есть увеличение в 22 раза», — сообщил он.

В конце марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что количество различного рода атак на РФ, в том числе кибератак, возросло тысячекратно.

В марте Росавиации пришлось перейти на бумажный документооборот после кибертак, из-за которых у ведомства временно отключился интернет и произошел сбой в системе электронного документооборота.

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