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Дима Билан рассказал об еще одной операции

Дима Билан рассказал об еще одной операции
Певец Дима Билан был вынужден снова лечь на стол хирурга. Еще в марте артист перенес хирургическое вмешательство в связи с заболеванием. Артист не стал вдаваться в подробности диагноза, но признался, что недуг мучает его с подросткового возраста. Проблемы оказались серьезными, и одной операцией дело не обошлось. В прошлом месяце Дима Билан перенес двухчасовую операцию. Артист успокаивал поклонников, что чувствует себя лучше и скоро вернется на сцену. Однако сегодня он вновь заставил фанатов беспокоиться. Музыкант рассказал, что ему предстоит очередная медицинская процедура. «Будет общий наркоз. Нельзя назвать это операцией. Скорее, чек-аут такой, проверка организма. Дальше буду шагать уверенно в будущее! Да, конечно, времечко непростое со всех сторон… Много мыслей. Но дело должно делаться. Так что скоро увидимся», — улыбнулся Билан.
Дима Билан - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вскоре 40-летний артист записал ролик из больничной палаты. В этот раз в голосе Димы звучало волнение и печаль. «Что-то нервничаю. Ну все! Начинаю путешествие в другие миры, так сказать. Укол сделали. Здоровья вам всем, друзья. Устал что-то я… Две недели подряд… Но все будет хорошо», — чуть не плача говорит звезда в личном Telegram-канале. Поклонники с сочувствием отнеслись к проблемам кумира. «Дим, родной наш. Все будет куда лучше, чем мы все думаем. Мы в это верим»; «Скорейшего выздоровления, и чтоб никаких болей! Прекрасный талантливый человек, пусть снова возвращается к вам ваш огонь»; «Дима, ну-ка держите себя в руках! Все будет хорошо, мы с вами!» — пишут пользователи. В последнее время Билан часто жалуется на самочувствие, причем не только связанное с физическим здоровьем. В прошлом году он признался, что переживает тяжелую депрессию. «Я очень устал, и у меня 40 лет на носу, меня вообще колбасит сильно», — говорил артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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