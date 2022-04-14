Екатерина Гордон посмеялась над сбежавшими за границу патриотами

Ведущая Екатерина Гордон высказалась о звездах, которые сбежали. Общественница в «Телеграм» посмеялась над так называемыми «патриотами родины», которые покинули за последнее время Россию.Катя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Шульман — в Германии, Ургант — в Израиле, Чубайс — в Турции, в Грузии — айтишники, двойник Собчак в Тель-Авиве, ибо ребенку отдых обещала. Сюда патриоты будут наездами, провести форум, поучить «оставшихся» уму», сказала Екатерина Гордон. Напомним, что некоторые отечественные звезды за последний месяц покинули пределы России. При этом часть из них время от времени родину посещают. Так, к примеру, Ксения Собчак прилетала не так давно в Россию. Правда, визит был кратковременным. Вскоре звезда снова улетела в Израиль, откуда отправилась «по работе» во Францию.