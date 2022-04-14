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ФНС не примет электронные письма, отправленные с доменов США и Евросоюза

ФНС не примет электронные письма, отправленные с доменов США и Евросоюза

12:02  Автор: Варвара Комарова



Федеральная налоговая служба порекомендовала налогоплательщикам обращать внимание на адрес своей электронной почты перед отправкой обращений в Службу — письма, отправленные с доменов США и стран Евросоюза, не будут приниматься. Об этом говорится на сайте ФНС.

«ФНС России рекомендует гражданам для приема и отправки электронных почтовых сообщений в государственные органы использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения», — говорится в сообщении.

Уточняется,что прием электронных писем, отправленных с доменов США и ЕС, сейчас заблокирован в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю для защиты электронной почты ФНС от кибератак. Запрет на прием писем с зарубежных доменов установлен и в других госорганах, также проинформировали в ФНС.

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По материалам: pnp.ru

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