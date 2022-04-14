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Hardspace: Shipbreaker выйдет в подписке Game Pass в день релиза

Hardspace: Shipbreaker выйдет в подписке Game Pass в день релиза


Создатели игры Hardspace: Shipbreaker объявили, что проект станет доступен в подписке Game Pass сразу после релиза. Выход игры запланирован пока только на PC. Релиз игры Hardspace: Shipbreaker состоится 24 мая.

Отметим, что Hardspace: Shipbreaker уже на протяжении долгого времени доступна в Steam в раннем варианте. Игра за это время набрала почти 10 тысяч отзывов, получив «В основном положительные» оценки от игроков.

Hardspace: Shipbreaker — это симулятор утилизатора космических кораблей. В игре используется физический движок, а перед игроками ставятся задачи по уничтожения разного рода космических кораблей. Ниже в трейлере можно видеть геймплей проекта.


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По материалам: newxboxone

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