Хоррор-рогалик Paper Cut Mansion в картонном стиле выйдет на Xbox в этом году

Вадим Карасев





Издательство Thunderful Games объявило о планах выпустить в 2022 году хоррор-рогалик Paper Cut Mansion от студии Space Lizard. Проект выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других актуальных игровых платформах. На данный момент он не имеет точной даты релиза.

Игра Paper Cut Mansion интересна своим визуальным стилем. Мир проекта создан в «картонном стиле», что можно видеть в трейлере ниже. По жанру игра Paper Cut Mansion представляет собой хоррор-рогалик, в котором нужно исследовать особняк, решать головоломки, сражаться с врагами и выполнять различные миссии.

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Разработчики Paper Cut Mansion отмечают, что в своем проекте «черпали вдохновение в классических работах Тима Бертона и Джима Хенсона 80-х и 90-х годов».