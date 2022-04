Илья Красильщик ответил на критику его статьи о русских, которые "провалились как нация"

Вадим Карасев

Илья Красильщик, чья статья о том, что русские "провалились как нация", вызвала большой общественный резонанс, ответил своим критикам, в частности Ксении Собчак и Насте Ивлеевой, которые были возмущены его текстом.

В середине марта Красильщик, бывший главный редактор "Афиши" и экс-глава "Яндекс.Лавки", опубликовал в The New York Times текст под названием Russians Must Accept the Truth. We Failed ("Россияне должны принять правду. Мы провалились"). В статье Красильщик высказывался по поводу спецоперации на территории Украины, возлагая ответственность за происходящие события на россиян, которых теперь, как говорилось в его тексте, "весь мир считает преступной нацией".

Статья вызвала много негативных комментариев, отреагировали на нее и знаменитости. Так, Ксения Собчак и Настя Ивлеева раскритиковали автора. В новом интервью YouTube-каналу "Шепелин" Илья Красильщик высказался по поводу этой критики. Он отметил, что не отказывается от своих слов, но в статье кое-что поправил бы:

[Поменял бы] "мы" на "я" с надеждой, что люди будут это воспринимать не только на свой счет.

По словам Красильщика, после выхода статьи он решил не вступать ни в какие публичные споры по этому поводу:

Очевидно, это наивно, но срач не предполагался. Вообще-то, статья заканчивалась тем, что нам надо перестать изолироваться друг от друга и вместе начать обсуждать какие-то вещи, потому что мы можем делать много хорошего, но очень параллельно. Давайте поймем, что мы некая общность и по отдельности эту ***** (чепуху. — Прим. ред.) не переживем. Нам надо объединяться.

Журналист рассказывает, что в личной переписке обсудил свой текст с теми людьми, которых знает лично и которые не согласились с его точкой зрения. Однако ни Ксения Собчак, ни Настя Ивлеева "не являются близкими друзьями". Красильщик процитировал слова Собчак о том, что она, прочитав его статью, поняла, почему отказывается в эти недели давать интервью западной прессе — не хочет "быть инструментом ни в чьих руках".

[И это] говорит нам спойлер на выборах президента 2018 года!

— высказался Красильщик.

Напомним, что Ксения Собчак в своем посте, посвященном публикации журналиста, также писала: "Национализм — это гордость за нацию, тяга к ее возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается?".

Ответил Илья и на высказывание Насти Ивлеевой, которая, критикуя его текст, заявила, что "русским быть не стыдно":

"Стыдно быть русским" — я вообще не очень понимаю, что это значит. Давайте разделять национальность и паспорт. Но сейчас точно не момент для гордости за нацию.

После выхода статьи для The New York Times автора критиковали и другие публичные персоны, а также многие популярные телеграм-каналы. Илья Красильщик после таких отзывов выпустил пояснения к своей публикации, в том числе заявил, что "этот текст не осуждает нас, он защищает нас". Однако эти пояснения лишь вызвали новый поток возмущений.

