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Илон Маск предложил полностью выкупить Twitter за 43 млрд долларов и сделать компанию частной

Илон Маск предложил полностью выкупить Twitter за 43 млрд долларов и сделать компанию частной

Миллиардер Илон Маск, который, по данным Forbes, является самым богатым человеком в мире, предложил Twitter (социальная сеть заблокирована в России) выкупить все акции компании более чем за 40 млрд долларов (по 54,20 доллара за акцию), чтобы стать ее полноправным владельцем. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил Маск в сообщении, адресованном акционерам компании, в нынешней форме компания не сможет ни процветать, ни служить целям свободы слова, а развиваться в этом направлении Twitter может только как частная компания. Маск заявил, что он сможет развить "экстраординарный потенциал", которым обладает Twitter.

В случае неудачи в сделке Маск может отказаться от места акционера: Если сделка не сработает, учитывая, что я не доверяю руководству и не верю, что смогу добиться необходимых изменений на публичном рынке, мне нужно будет пересмотреть свою позицию акционера, — заявил он.

В Twitter заявили, что руководство компании рассмотрит предложение и примет решение, которое будет в интересах всех акционеров компании. После предложения Маска акции компании подорожали на 18%, однако позже их цена снова снизилась.

В начале апреля Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter, что сделало его крупнейшим акционером компании. Ему было также предложено место в совете директоров, от которого он отказался по неизвестным причинам. Состояние самого Маска оценивается в 219 млрд долларов.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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