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Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе

Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе


На днях появились слухи, что Sony приобрела студию Хидео Кодзимы — Kojima Productions. Слухи возникли на основе опубликованного баннера с играми внутренних студий Playstation, где одним из проектов является Death Stranding. Официально пока не объявлено, что команда Хидео Кодзимы стала частью Sony.

Еще в прошлом году ходило много разговоров, что Microsoft и Хидео Кодзима работают над неким проектом, который будет использовать силу облачных технологий. Официально это не анонсировали, но сразу несколько инсайдеров подтверждали данную информацию. В новом выпуске шоу Grubbsnax игровой инсайдер Джефф Грабб заявил следующее на вопрос о приобретении студии Кодзимы со стороны Sony:

По состоянию на пару недель назад сделка между Xbox и Кодзимой все еще была в силе. […] Это не основано на информации, которую я получил в прошлом году, это более свежая информация. Сделка все еще продолжается.

Напомним, что официально Microsoft не заявляла о сделке с Кодзимой.

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По материалам: newxboxone

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