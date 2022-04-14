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Известный ведущий публично оскорбил Чулпан Хаматову

Известный ведущий публично оскорбил Чулпан Хаматову
Актриса Чулпан Хаматова не на шутку разозлила многих своими высказываниями. Артистка, недавно переехавшая в Латвию, продолжает нелестно отзываться о Родине. А на днях Чулпан Хаматова рассердила коллег по звездному цеху своим заявлением о том, что имеющееся у нее звание народной артистки РФ — бредятина. Артистка обживается на новом месте в Европе. Но в своих интервью теперь уже западных журналистам артистка не может опустить тему прошлой жизни в России. Иногда ее высказывания о родной стране вовсе не лестны, и это вызывает гнев у ее соотечественников, да и не только у них.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По поводу скандальных слов Хаматовой высказался популярный белорусский телеведущий Григорий Азаренок. «А чего ж раньше эту бредятину не отдала, мразь лицемерная?!» — обратился он к Чулпан в своем Telegram-канале. К слову, многие коллеги Чулпан Хаматовой не поддерживают ее в нынешней ситуации и считают предательницей. «Деликатность нынче понятие непонятное... Это как слово «волнительно», которого нет в русском языке, но которое можно употреблять артистам. Может, тем артистам, которые очень любят Родину, но построили дом в Латвии и теперь вынуждены спасать недвижимость, заламывая руки? Как это ни печально, но даже при благотворительности и заслугах народных, явное лицемерие получается. Отчаянное, трагично трусливое, если хотите, предательство. Знаете, Станиславский был прав. Он всегда сомневался, говоря свое фирменное камертонное: «Не верю». Не забывайте свои истинные корни, когда перекрашиваетесь в блондинку», — негодовала актриса Екатерина Волкова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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