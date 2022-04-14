Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой

Дрессировщик Эдгард Запашный возмущен словами артистки. После того как Чулпан Хаматова перебралась из России в Латвию, буквально каждое ее высказывание вызывает бурные эмоции в Сети. Так, недавно в интервью латвийским журналистам актриса отметила, что звание народного артиста — «какая-то бредятина, советский пережиток».Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дрессировщик Эдгард Запашный, которому тоже было вручено звание народного артиста России, разгневан словами Хаматовой. «Как же это все цинично с ее стороны», — цитирует Эдгарда Запашного «Пятый канал». Напомним, ранее актер Николай Бурляев признался, что слова звезды вызвали у него сожаление, ведь звание «Народного артиста России» всегда было желанным для актеров, они мечтали получить почет и уважение народа.