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Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой

Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой
Дрессировщик Эдгард Запашный возмущен словами артистки. После того как Чулпан Хаматова перебралась из России в Латвию, буквально каждое ее высказывание вызывает бурные эмоции в Сети. Так, недавно в интервью латвийским журналистам актриса отметила, что звание народного артиста — «какая-то бредятина, советский пережиток».
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дрессировщик Эдгард Запашный, которому тоже было вручено звание народного артиста России, разгневан словами Хаматовой. «Как же это все цинично с ее стороны», — цитирует Эдгарда Запашного «Пятый канал». Напомним, ранее актер Николай Бурляев признался, что слова звезды вызвали у него сожаление, ведь звание «Народного артиста России» всегда было желанным для актеров, они мечтали получить почет и уважение народа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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