Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 14-17 апреля

На этих выходных, с 14 по 17 апреля, в рамках акции Free Play Days игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S предложат бесплатно опробовать 3 проекта — The Elder Scrolls Online, Control и Hunting Simulator 2. Обратите внимание, что игра Hunting Simulator 2 имеет две отдельные версии — одна для Xbox One, другая для Xbox Series X | S.

Бесплатно опробовать указанные игры в рамках Free Play Days могут подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

The Elder Scrolls Online

Включает базовую игру The Elder Scrolls Online и главу Morrowind. Присоединяйтесь к 18 миллионам игроков во вселенной Elder Scrolls.

Control

Подпольное агентство в Нью-Йорке вдруг попадает в лапы неземных врагов, и именно вам предстоит стать его новым директором и попытаться восстановить Control.

Hunting Simulator 2

Сезон охоты открыт! Выберите снаряжение от лучших официальных производителей оружия и аксессуаров и отправляйтесь вместе со своей собакой в потрясающий мир природы на поиски диких животных в этом симуляторе охоты.

