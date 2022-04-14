Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 14-17 апреля
На этих выходных, с 14 по 17 апреля, в рамках акции Free Play Days игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S предложат бесплатно опробовать 3 проекта — The Elder Scrolls Online, Control и Hunting Simulator 2. Обратите внимание, что игра Hunting Simulator 2 имеет две отдельные версии — одна для Xbox One, другая для Xbox Series X | S.
Бесплатно опробовать указанные игры в рамках Free Play Days могут подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.
The Elder Scrolls Online
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The Elder Scrolls® Online
Включает базовую игру The Elder Scrolls Online и главу Morrowind. Присоединяйтесь к 18 миллионам игроков во вселенной Elder Scrolls.
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Control
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Control
Подпольное агентство в Нью-Йорке вдруг попадает в лапы неземных врагов, и именно вам предстоит стать его новым директором и попытаться восстановить Control.
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Hunting Simulator 2
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Hunting Simulator 2 Xbox One
Сезон охоты открыт! Выберите снаряжение от лучших официальных производителей оружия и аксессуаров и отправляйтесь вместе со своей собакой в потрясающий мир природы на поиски диких животных в этом симуляторе охоты.
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